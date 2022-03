Top 14 Rugby Tour : fête du rugby Marseille 8e Arrondissement, 23 avril 2022, Marseille 8e Arrondissement.

Top 14 Rugby Tour : fête du rugby Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement

2022-04-23 – 2022-04-24 Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

5 89 Samedi à 21h match Toulon – Toulouse: des food-trucks, la présence de joueurs et séances de dédicaces, un village de la bière, un Dj et des écrans géants ajouteront à l’ambiance festive.

Concert d’avant-match avec Maritima à partir de 19h45 avec Trois Cafés Gourmands, Collectif Métissé et la Goffa Lolita.



En parallèle un “village du rugby” sera installé au Vieux Port ou sur le parvis du stade samedi après-midi avec des animations musicales, initiations au rugby, jeux pour les enfants, retransmissions de matchs de la 23e journée du Top 14 .

Cette escale se fera en préambule à l’accueil des finales EPCR (European Professional Club Rugby) qui verra s’affronter l’élite des clubs européens les 27 et 28 mai prochains, puis dans la perspective de la Coupe du monde de rugby en 2023.

Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement

