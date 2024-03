TOONZIE de Xavier Bouyssou, une exposition de bande dessinée Librairie « En traits libres » Montpellier, mercredi 6 mars 2024.

TOONZIE de Xavier Bouyssou, une exposition de bande dessinée Dans le cadre de la deuxième édition du festival GraphiMs co-produit par le centre d’art La Fenêtre et le Réseau des Médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole 6 mars – 4 mai Librairie « En traits libres »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-06T11:00:00+01:00 – 2024-03-06T22:00:00+01:00

Fin : 2024-05-04T11:00:00+02:00 – 2024-05-04T20:00:00+02:00

Du mercredi 6 mars au samedi 4 mai

Vernissage mercredi 6 mars à partir de 18h

Dans le cadre de la deuxième édition du festival GraphiMs co-produit par le centre d’art La Fenêtre et le Réseau des Médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole

Le rendez-vous fanzine mensuel du 6 mars se fera sur le thème du festival : « Le mensonge »

Exposition « TOONZIE » d’après le livre de Xavier Bouyssou publié par les éditions 2024

Dans cette première bande dessinée Xavier Bouyssou conte avec un humour bravache et un cynisme assumé l’histoire de TOONZIE un héros gourou dans un futur dans lequel la technologie fomente des rêves artificiels où les humains sont en quête d’utopie désespérée voire abracadabrantesque pourvue qu’elle permette d’échapper à la morne réalité. Le récit commence après l’âge d’or de la secte au moment où Toonzie à l’article de la mort confesse à son numéro 2 qu’il a menti : « Les Toons n’existent pas. » Ce Raël bedonnant façon Looney Tunes avait jusque-là conçu son entreprise de manipulation des foules avec brio : autoproclamé Toon Master il était le seul être humain à s’être spirituellement assez éveillé pour distinguer les Toons qui lévitent comme des doubles de nos âmes au-dessus de nous. Mieux sa prophétie voulait qu’il doive mourir le plus vieux possible de manière naturelle – et sans jamais manquer d’argent of course.

Xavier Bouyssou

Né après la chute du mur à Agen terre des mousquetaires Xavier Bouyssou hésite longtemps entre l’animation de campings et l’accomplissement de son destin de dessinateur de bande dessinée. Après avoir fait les beaux-arts à Toulouse puis l’Ecole Saint-Luc à Bruxelles il a la chance de goûter aux deux. Publiant d’hilarantes bandes dessinées sur son compte instagram il parfait sa science du déguisement l’été venu. Avec Toonzie son premier livre cet amateur inconditionnel de Carl Barks n’a plus à choisir. Mesdames messieurs Xavier Bouyssou est le futur de la bande dessinée.

Festival GraphiMs :

https://graphims.net

Librairie « En traits libres » 1 rue Voltaire 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie [{« link »: « https://graphims.net »}]

livre BD