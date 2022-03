Toons en folie Espace Aragon, 20 mars 2022, Oissel.

Toons en folie

Espace Aragon, le dimanche 20 mars à 15:30

Des personnages farfelus et complètement dingues vous donnent rendez-vous. Attention, c’est de la dynamite! Programme : – NEPTUNE NONSENSE de Burt Gillett – I WANNA BE A SAILOR de Tex Avery – BUNNY MOONING de Dave Fleischer – HAMATEUR NIGHT de Tex Avery – THE EARLY WORM GETS THE BIRD de Tex Avery – THE CASE OF THE MISSING HARE de Chuck Jones – A CORNY CONCERTO de Bob Clampett – JERKY TURKEY de Tex Avery – DOGGOME TIRED de Tex Avery

Tarif Plein 6,20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

Fête du court métrage

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel Seine-Maritime



