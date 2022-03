TOONS EN FOLIE ! Cinéma Le Louxor, 20 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 20 mars 2022

de 11h00 à 13h00

payant

Dimanche 20 mars à 11h, TOONS EN FOLIE ! Un programme de 9 films, signés Tex Avery, Dave Fleischer, Burt Gillett…

Des personnages farfelus et complètement dingues vous donnent rendez-vous. Tex Avery, Chuck Jones… Attention : c’est de la dy-na-mite !

Au programme :



NEPTUNE NONSENSE (Burt Gillet)

I WANNA BE A SAILOR (Tex Avery)

BUNNY MOONING (Dave Fleischer)

HAMATEUR NIGHT (Tex Avery)

THE EARLY WORM GETS THE BIRD (Tex Avery)

THE CASE OH THE MISSING HARE (Chuck Jones)

A CORNY CONCERTO (Bob Clampett)

JERKY TURKEY (Tex Avery)

DOGGONE TIRED (Tex Avery)

TARIF UNIQUE PRINTEMPS DU CINÉMA : 4€

Cinéma Le Louxor 170, boulevard Magenta Paris 75010

Contact : 0144639696 contact@cinemalouxor.fr https://www.cinemalouxor.fr/ https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://twitter.com/Cinema_Louxor?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

