Toons en folie – cinéma jeune public

Usson-en-Forez

Cinéma Le Quai des Arts 30 Avenue de la Gare Usson-en-Forez

2022-03-16 14:30:00

Usson-en-Forez Loire Usson-en-Forez EUR Des personnages farfelus et complètement dingues vous donnent rendez-vous. Attention, c’est de la dynamite !

Séance dans la cadre du Festival du court métrage. contact@lequaidesarts.fr +33 4 77 50 60 99 http://www.lequaidesarts.fr/ Cinéma Le Quai des Arts 30 Avenue de la Gare Usson-en-Forez

