Too Soon Tapes label night Petit Bain, 7 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 7 septembre 2021

de 18h à 0h

gratuit

PROGRAMME

Axel Larsen (Live)

Axel Larsen produit en solo une matière musicale malléable, plastique, à la fois rugueuse et souple. Sa musique conjugue des textures industrielles et la rondeur d’une techno largement ralentie. Propre à des danses rituelles au milieu de poteaux électriques, elle prend irrésistiblement au corps et fourmille de signaux d’origine non-identifiée.

Haxo (Live) :



Haxo associe Jeanne à la contrebasse et Aurélien (Background) à l’électronique. Le duo égrène les titres chez Too Soon Tapes, Tiger Class ou Egregore, entre mélodies de contrebasse, nappes de synthés saturés et énergie hypnotique, un son que l’on retrouve dans leurs performances live brutes et atmosphériques.

Libre Service (DJ set) :



Libre Service est un duo de DJ composé de Skahra Gate et Cebe Barnes. Skahra Gate joue une musique hypnotique combinant des éléments techno, baléariques et industriels, des rythmes syncopés et une bonne dose de psychédélisme. Fondatrice de Too Soon Tapes, Cebe Barnes aime les tempos lents, les vrombissements, les corps joyeux, les percussions et les sentiments violents.

Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (379m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (586m)



Contact :Petit Bain 0180484981

