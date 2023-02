Tony Yoka vs Carlos Takam ZENITH DE PARIS PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

ALLSTAR BOXING PRESENTE : Deux des meilleurs boxeurs poids lourds français s'affronteront dans un match très attendu. Tony Yoka, qui n'a plus combattu depuis le 14 mai dernier, remontera sur le ring le 11 mars prochain au ZENITH-PARIS pour son treizième combat chez les professionnels. Pour son retour après huit mois d'absence, le champion olympique 2016 affrontera Carlos Takam, qui compte 47 combats dont 39 victoires, 7 défaites et 1 nul. Carlos Takam est un boxeur très expérimenté qui a disputé une chance mondiale contre notamment Anthony Joshua. Ce combat promet d'être passionnant, les fans de boxe en France attendent avec impatience ce match et ce sera certainement une bataille intense. Lors de la soirée, 3 autres combats internationaux prestigieux seront à l'affiche avec notamment Farrhad Saad, Christ Esabe et Victor Jr Yoka. Catégorie 3 : 59 euros TTC Catégorie 2 : 79 euros TTC Catégorie 1 : 109 euros TTC Catégorie Bronze : 149 : euros TTC Ring Argent: 199 euros TTC Ring Or: 249 euros TTC Ring Prestige: 599 euros HT

Pour son retour après huit mois d’absence, le champion olympique 2016 affrontera Carlos Takam, qui compte 47 combats dont 39 victoires, 7 défaites et 1 nul.

Carlos Takam est un boxeur très expérimenté qui a disputé une chance mondiale contre notamment Anthony Joshua.

Ce combat promet d’être passionnant, les fans de boxe en France attendent avec impatience ce match et ce sera certainement une bataille intense. Lors de la soirée, 3 autres combats internationaux prestigieux seront à l’affiche avec notamment Farrhad Saad, Christ Esabe et Victor Jr Yoka. Catégorie 3 : 59 euros TTC

Catégorie 2 : 79 euros TTC

Catégorie 1 : 109 euros TTC

Catégorie Bronze : 149 : euros TTC

Ring Argent: 199 euros TTC

Ring Or: 249 euros TTC

Ring Prestige: 599 euros HT.59.0 EUR59.0. Votre billet est ici

