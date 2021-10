Tony Tixier Saïd Assadi, 28 octobre 2021, Paris.

Un intimiste et acoustique semé de beat experimentaux et hip-hop.

Tony Tixier se fait rare en France, constamment sur les routes il était à l’Apollo Theater de New York récemment pour un concert sold out. Il déposera son vaisseau spatial au 360 factory le 28 Octobre pour présenter son dernier projet en solo mélangeant l’univers de ses deux derniers albums « I am Human » intimiste et acoustique ainsi que « Moonshine » électronique, semé de beat expérimentaux et hip-hop.

On connait Tony Tixier pour être le pianiste maison du Late Night Show de Jimmy Fallon sur NBC ou encore aux côtés d’Andrea Bocelli, Christian Scott, BJ The Chicago Kid, Mino Cinelu, Jon Batiste et Seamus Blake… Ce 28 Octobre il viendra vous présenter son univers!

Ouverture des portes 1h avant le concert.

Accès dans les mesures sanitaires.

Saïd Assadi 32, rue Myrha Paris 75018

4 : Château Rouge (287m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (479m)



