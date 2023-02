TONY SAINT LAURENT LE TROYES FOIS PLUS TROYES Catégories d’Évènement: Aube

Troyes

TONY SAINT LAURENT LE TROYES FOIS PLUS, 10 février 2023, TROYES. TONY SAINT LAURENT LE TROYES FOIS PLUS. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-02-23 20:30. Tarif : 17.8 à 17.8 euros. Le Complexe (2022008734) Présente : Proche de sa communauté et très actif sur les réseaux sociaux (256K followers sur Instagram / et 1,4M de followers sur Tik Tok) avec des vidéos hilarantes, Tony rencontre un immense succès avec son premier spectacle « Inclassable », où le public va découvrir, au-delà de sa nonchalance et de ses provocations assumées, un Tony aussi touchant et généreux que talentueux pour nous faire rire aux larmes. Tony Saint Laurent EUR17.8 17.8 euros Votre billet est ici LE TROYES FOIS PLUS TROYES 12 RUE DE LA MONNAIE Aube Le Complexe (2022008734) Présente : Proche de sa communauté et très actif sur les réseaux sociaux (256K followers sur Instagram / et 1,4M de followers sur Tik Tok) avec des vidéos hilarantes, Tony rencontre un immense succès avec son premier spectacle « Inclassable », où le public va découvrir, au-delà de sa nonchalance et de ses provocations assumées, un Tony aussi touchant et généreux que talentueux pour nous faire rire aux larmes. .2023-02-23. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Aube, Troyes Autres Lieu LE TROYES FOIS PLUS Adresse 12 RUE DE LA MONNAIE Ville TROYES Tarif 17.8-17.8 lieuville LE TROYES FOIS PLUS TROYES Departement Aube

LE TROYES FOIS PLUS TROYES Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/

TONY SAINT LAURENT LE TROYES FOIS PLUS 2023-02-10 was last modified: by TONY SAINT LAURENT LE TROYES FOIS PLUS LE TROYES FOIS PLUS 10 février 2023 LE TROYES FOIS PLUS TROYES

TROYES Aube