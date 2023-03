Tony Saint Laurent Efficace (Tournée) LA COMEDIE DES VOLCANS CLERMONT FERRAND Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Tony Saint Laurent Efficace (Tournée) LA COMEDIE DES VOLCANS, 30 juin 2023, CLERMONT FERRAND. Tony Saint Laurent Efficace (Tournée) LA COMEDIE DES VOLCANS. Un spectacle à la date du 2023-06-30 à 20:30 (2023-03-09 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros. Un spectacle c'est 50/50 : Tony enchaîne les vannes, vous réservez, vous venez, vous riez. Dans un stand-up décapant, Tony Saint Laurent met les choses au clair et dit ce qu'il a sur le coeur. De réflexions hilarantes en passant par des observations pleines d'autodérision… Tony déchaîne son humour dans un show moderne tout simplement efficace. Venez comme vous êtes, sauf si vous êtes en claquettes – chaussettes. Tony Saint Laurent Votre billet est ici LA COMEDIE DES VOLCANS CLERMONT FERRAND 15 bd Louis Chartoire Puy-de-Dôme

Détails Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu LA COMEDIE DES VOLCANS Adresse 15 bd Louis Chartoire Ville CLERMONT FERRAND Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville LA COMEDIE DES VOLCANS CLERMONT FERRAND

