Tony PETRUCCIANI Centre socioculturel Roy d’Espagne Marseille, samedi 3 février 2024.

Tony PETRUCCIANI ♫JAZZ♫ Samedi 3 février, 19h00 Centre socioculturel Roy d’Espagne Réservation 10€ / Sur place 13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T19:00:00+01:00 – 2024-02-03T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T19:00:00+01:00 – 2024-02-03T21:00:00+01:00

Tony PETRUCCIANI

Père de Michel PETRUCCIANI

À la guitare & Piano

Avec Philippe LE VAN à la batterie & Christophe LE VAN à la contrebasse

Liste des morceaux :

Say you (Sam JONES)

Blue Rossa (Richard RODGERS / Lorenz HART)

Una Nota Samba (Antonio Carlos JOBIM)

Blue Rossa (Kenny DORHAM)

Estates (Bruno MARTINO)

I Remember April (Don RAY / Gene DE PAUL)

Que reste -t-il de nos amours (Charles TRENET)

Just friend (John KLENNER)

Méditation (Antonio Carlos JOBIM)

Well You’Needn’t (Thelonious MONK)

Les feuilles mortes (Jacques PRÉVERT/ Joseph COSMA)

Misty (Errol GARDNER)

Tarifs Réservation 10€ / Sur place 13€

Renseignement à l’accueil du centre

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Centre socioculturel Roy d’Espagne 16 allée albeniz, 13008 Marseille Marseille 13008 Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/centre-socioculturel-roy-d-espagne/evenements/concert-de-jazz »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]