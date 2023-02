TONY PARKER, LE PODCAST LIVE SHOW LE TRIANON, 21 février 2023, PARIS.

TONY PARKER, LE PODCAST LIVE SHOW LE TRIANON. Un spectacle à la date du 2023-02-21 à 20:00 (2023-02-21 au ). Tarif : 39.5 à 59.3 euros.

LIVE NATION (L-R-20-7529 / L-R-22-1699) présente cet événement TONY PARKER, LE PODCASTLIVE SHOWFort d’une première saison ayant accueilli des personnalités variées tel que Damso, Léna Situations, Matt Pokora ou encore Teddy Riner, Tony Parker travaille une seconde saison de son podcast, dont un épisode exceptionnel qui sera enregistré en live avec du public.La première session aura lieu le 21 février 2023 au Trianon.Tony Parker – Le Podcast Il compte parmi les basketteurs les plus talentueux de sa génération et a su garder la tête sur les épaules à chaque étape de sa trajectoire. Tony Parker reçoit des sportifs, artistes et acteurs de son entourage pour des conversations sans filtre sur la réussite, l’engagement et les valeurs communes qui les ancrent au quotidien.LIMITATION A 8 PLACES PAR COMMANDE

LE TRIANON PARIS 80, BLD ROCHECHOUART Paris

