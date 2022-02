Tony Paeleman « The Fuse » Le Grand Mix, 24 février 2022, Tourcoing.

Tony Paeleman « The Fuse »

Le Grand Mix, le jeudi 24 février à 20:30

Plusieurs fois accueilli au Tourcoing Jazz notamment aux côtés d’Anne Paceo (Circles, Bright Shadow) et de Vincent Peirani et Emile Parisien (Living Being), Tony Paeleman est un pianiste érudit et un architecte sonore polymorphe. Il s’est naturellement établi sur la scène du jazz français comme l’un des sidemen incontournables de ces dix dernières années. « The Fuse » est son troisième opus en tant que leader (après « Slow motion » et « Camera obscura »). Pour ce dernier projet, l s’entoure de Julien Herné, complice de toujours depuis leurs débuts au Conservatoire de Nice, et de l’excellent batteur Stéphane Huchard. Entre ces trois-là, les échanges fusent et s’appuient sur les possibilités infinies que recèle cet alliage entre groove organique, indie-jazz et électro. Fan des années 70, enfant puis adolescent des années 80 et 90, le claviériste n’en est pas moins un véritable musicien du 21ème siècle. En témoignent les ambiances planantes et progressives réminiscentes de groupes tels que Radiohead ou l’influence de la musique électronique qui parcourt l’album. Tony Paeleman réussit à tisser des liens entre le passé, le présent et le futur avec un disque ambitieux dont le titre​ “The Fuse” ​ (l’étincelle), souligne le caractère explosif de cette musique étincelante.

Plein : 16€ / Abonné : 13€ / Abonné : 11€

En coproduction avec le Grand Mix

Le Grand Mix 5 place Notre Dame, 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T20:30:00 2022-02-24T22:00:00