Tony Momrelle, 14 janvier 2022, .

Date et horaire exacts : Le vendredi 14 janvier 2022

de 20h00 à 22h30

payant

II a joué avec certains des plus grands artistes du monde : Incognito, Gloria Estefan, Celine Dion, Janet Jackson, Whitney Houston, Chaka Khan, Sade, Gary Barlow, Andrea Bocelli, Gwen Stefani, Robert Palmer et bien d’autres. À l’automne 2016, il a soutenu les légendaires Earth, Wind & Fire lors de leur tournée à guichets fermés au Royaume-Uni.

L’un des artistes Soul les plus appréciés d’Angleterre.

Tony Momrelle a été le chanteur principal du célèbre groupe d’acid-jazz britannique Incognito pendant plus de seize ans avant de lancer sa carrière solo. Son premier album acclamé « Keep Pushing » est sorti en 2015, suivi d’une édition Deluxe douze mois plus tard. Avec des apparitions invitées de Talib Kweli, Chantae Cann et Tony Remy, l’album est un mélange contagieux de synthés inspirés des années 80, de touches jazzy, de piano classique et de voix soul en plein essor.

Son deuxième album studio « Best Is Yet To Come » est sorti le 26 avril 2019.

Ses qualités vocales hors normes lui valent la reconnaissance de ses pairs mais aussi et surtout celle de ses pères spirituels, comme Stevie Wonder en personne.

« Lorsque l’on découvre la tessiture de Tony Momrelle pour la première fois, la réaction est toujours la même : « Tiens, j’ai déjà entendu ça quelque part ! » ou « Qui est ce chanteur dont je connais la voix ? ». Toutes ces interrogations ou remarques sont légitimes car les harmonies vocales de ce brillant artiste ont séduit de nombreuses personnalités au fil des décennies, de Whitney Houston à Janet Jackson ou Stevie Wonder. Nourri par le Gospel des origines, Tony Momrelle a progressivement donné d’autres couleurs à son identité musicale. Le reggae, la soul, le blues, le funk, le jazz, les musiques caribéennes et africaines, le Hip Hop, ont enrichi son expressivité et son univers sonore.

Contact : https://www.newmorning.com/20220114-5415-tony-momrelle.html

Concert;Musique

Date complète :

2022-01-14T20:00:00+01:00_2022-01-14T22:30:00+01:00