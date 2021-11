Roubaix Conservatoire de Roubaix Nord, Roubaix Tony Melvil Conservatoire de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Tony Melvil Conservatoire de Roubaix, 16 janvier 2022, Roubaix. Tony Melvil

le dimanche 16 janvier 2022 à Conservatoire de Roubaix

TONY MELVIL ———– ### « ANTI-TEMPÊTE » Auteur-compositeur-interprète français, **Tony Melvil** monte en 2014 un duo à destination du jeune public avec le musicien electro lillois Usmar. Tony Melvil devient la même année artiste associé au Grand Bleu de Lille tout en poursuivant son travail à destination des adultes. Suite à son premier album solo intitulé La relève (2018), Tony Melvil travaille aujourd’hui sur son projet Anti-Tempête : sur une nouvelle forme plus intime et autobiographique, au sein d’un dispositif scénique circulaire, il pousse plus loin le mélange entre écriture théâtrale et chanson. [[https://youtu.be/gjzpRH3Q744](https://youtu.be/gjzpRH3Q744)](https://youtu.be/gjzpRH3Q744)

TARIFS : 9€ – PASS 1 JOUR (TONY MELVIL + THIBAUD DEFEVER) : 15€

#contemporain #rock #théâtre Conservatoire de Roubaix 65 Rue de Soubise, 59100 Roubaix Roubaix Ouest Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-16T15:00:00 2022-01-16T17:00:00;2022-01-16T18:00:00 2022-01-16T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Conservatoire de Roubaix Adresse 65 Rue de Soubise, 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Conservatoire de Roubaix Roubaix