Tony Carreira Marseille 2e Arrondissement, 3 avril 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Tony Carreira Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

2022-04-03 – 2022-04-03 Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

35 69 En 2018 Tony a parcouru les plus grandes salles du monde commémorant ses 30 ans de carrière et c’est sur la scène de l’Altice Arena de Lisbonne qu’il annonça a ses fans qu’il avait décidé de faire une pause pour une durée indéterminée, mais qu’il reviendrait.



Mais la passion pour la musique et son amour de la scène étant plus fort en début 2020 il décide de revenir avec un single “ESTOU AQUI” (Je suis là) et une nouvelle tournée aurait dut se réaliser, aurait dut ! car le Covid est passé par là et les choses ne se sont passées ainsi.

Année 2020 qui restera à jamais gravée dans sa mémoire.



En 2022 il reviendra avec de nombreuses surprises et un message spécial pour ses milliers de fans qui attendent son retour avec impatience.



“ESTOU AQUI” (je suis la) pour qu’ensemble on continue de rêver.

Tour 2022 – Tony Carreira reviendra avec de nombreuses surprises et un message spécial pour ses milliers de fans qui attendent son retour avec impatience.

