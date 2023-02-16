TONY CARREIRA SALLE MOLIERE AULNAY SOUS BOIS
TONY CARREIRA SALLE MOLIERE, 16 février 2023, AULNAY SOUS BOIS.
TONY CARREIRA SALLE MOLIERE. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 20:30 (2023-02-16 au ). Tarif : 53.9 à 53.9 euros.
DYAM & REGI CONCERTO PRESENTE CATEGORIE 1: BLOC B-C-DCATEGORIE 2: BLOC A-E Réservation PMR: 0618069662 Tony Carreira Tony Carreira
SALLE MOLIERE AULNAY SOUS BOIS 134 avenue Anatole France Seine-Saint-Denis
DYAM & REGI CONCERTO PRESENTE
CATEGORIE 1: BLOC B-C-D
CATEGORIE 2: BLOC A-E
Réservation PMR: 0618069662
.53.9 EUR53.9.