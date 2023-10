LES GNOUS TONTONS NAGEURS La Bernerie-en-Retz, 24 novembre 2023, La Bernerie-en-Retz.

LES GNOUS Vendredi 24 novembre, 20h00 TONTONS NAGEURS

Une fille et six gars pour un band unique, qui rock et chaloupe selon les humeurs. Ils s’aiment et nous le rendent bien. Reprises assurées et impros assumées pour réchauffer la longue soirée d’automne !

TONTONS NAGEURS 24 avenue de Noirmoutier, 44760 La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 64 11 31

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

rock