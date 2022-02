Tonton Manu Cinémas le Méjan, 26 février 2022, Arles.

Tonton Manu

Cinémas le Méjan, le samedi 26 février à 16:00

Projection suivie d’un échange avec SORO SOLO, journaliste et voix légendaire de la radio en Côte d’Ivoire et en France, il est le truculent raconteur d’Afrique sur France Inter. Ami de Manu Dibango, il l’avait notamment invité, aux côtés de Flavia Coelho, pour la dernière édition de son émission L’Afrique en Solo en 2019. Commencé à l’aube de ses quatre-vingts ans, achevé jour pour jour cinq ans plus tard, ce portrait du musicien Manu Dibango, infatigable défenseur du mélange des cultures, nous entraîne de Paris à Douala, de Kinshasa à Rio, de New-York à Saint Calais, petit village de la Sarthe où il a passé une partie de son enfance. Rythmé par les interventions de personnalités, ce portrait sensible et pudique est parsemé de moments de grâce musicale où le grand Manu fait jaillir de son saxo des instants d’émotion pure. Six années passées à ses côtés, dont cinq années de tournage de ses dernières années de vie, ont plongé les réalisateurs au cœur de la destinée de l’Homme, et de sa création artistique. Un portrait touchant du précurseur de la world music sur les traces d’une carrière sexagénaire, guidée par son appréhension philosophique et spirituelle de la musique, qu’il nous partage avec émotion.

Tarif plein 7,5 € / réduit 6 €

Un film documentaire de Thierry Dechilly et Patrick Puzenat – France, 2021. 1h30 min.

Cinémas le Méjan 23 Quai Marx Dormoy, 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



