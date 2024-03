Tonton Bingo La Dame du Mont Marseille, samedi 24 février 2024.

Tonton Bingo ♫♫♫ Samedi 24 février, 21h30 La Dame du Mont Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T21:30:00+01:00 – 2024-02-25T01:30:00+01:00

Fin : 2024-02-24T21:30:00+01:00 – 2024-02-25T01:30:00+01:00

Créateur et organisateur jusqu’en 2012 des festivals Les Plages Electroniques a Cannes et Martizik, monsieur Bartoli (Alias Tonton Bingo) est un cannois hétéroclite, touche a tout, et évidemment passionne par les musiques. Son style subtil et énergique, avec une touche d’onanisme onirique arrive à la Dame avec un mélange de house, nu-disco, Afrodrum, soulful, et uk garageClub riviera.

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur