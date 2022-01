Tonte des Alpagas de la Cour Farroux Sommeron, 7 mai 2022, Sommeron.

Tonte des Alpagas de la Cour Farroux Sommeron

2022-05-07 10:00:00 – 2022-05-07 18:00:00

Sommeron Aisne Sommeron

Le Printemps arrive, les Alpagas se font tondre ! Brigitte vous invite dans sa Ferme de la Cour Farroux afin d’assister à cet événement unique dans l’année !

Un marché du terroir se tiendra par la même occasion avec des producteurs locaux (Cidre, Miel, Fromages de Chèvre, Thé, Confiture, etc).

Exposition de vieux tracteurs , sculpture sur bois à la tronçonneuse.

Vous pourrez aussi vous restaurer sur place avec le Food Truck Chimay avec ses célèbres Hamburgers et sa bière à déguster avec modération.

La boutique sera ouverte avec tous les articles fabriqués avec la laine d’Alpagas (Gants, bonnets, tour de cou ,mitaines ,écharpes, etc) et cosmétiques au lait d’ânesse.

chatelin.brigitte@orange.fr +33 6 29 66 06 98 http://www.elevage-alpagas.com/

OT du Pays de Thiérache

Sommeron

dernière mise à jour : 2022-01-18 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Thiérache