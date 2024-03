Tonte annuelle des brebis à la Ferme pédagogique du jardin René Binet (18e) Jardin René Binet Paris, mercredi 24 avril 2024.

Le mercredi 24 avril 2024

de 14h00 à 17h00

de 10h00 à 12h30

.Tout public. gratuit

Le printemps est la période de la tonte des brebis. Vous pourrez découvrir comment celle-ci est faite ainsi que la filière de la laine.

Pour le bien-être des brebis, la tonte annuelle du printemps est indispensable.

Nous vous invitons à venir découvrir ce métier, ainsi que les besoins saisonniers des brebis.

Rendez-vous à 11h le mercredi 24 avril à la Ferme pédagogique de Binet avec le tondeur professionnel. Atelier sur le bien-être des brebis et la filière laine de 10h à 12h30 et de 14h à 17h (en libre et en continu).

Jardin René Binet 54, rue René-Binet 75018

Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://www.paris.fr/equipements/jardin-rene-binet-2685

Ville de Paris