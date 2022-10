Tonnet: Rencontre avec Yves Ravey

Samedi 22 à 11h… l'heure du retour des halles… Yves Ravey sera notre invité pour son nouveau roman "Taormine" paru aux éditions de Minuit… et qui connaît Yves Ravey n'imagine pas où son imaginaire l'a porté cette fois. Ravey vous manque et tout est dépeuplé… un remède à l'acceptation. Rencontre animée par Jean-Jacques

