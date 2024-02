Tonnet: Rencontre avec Jean Mattern Pau, jeudi 22 février 2024.

Jeudi 22 février à 18h nous aurons le plaisir de recevoir Jean Mattern autour de son dernier roman Les eaux du Danube publié aux éditions Sabine Wespieser.

Clément Bontemps, bon mari et bon père, pétri d’habitudes, voit son quotidien bouleversé par le coup de fil d’un enseignant de son fils. S’ouvrent alors les tiroirs secrets d’une mémoire familiale enfouie sous les silences et les non-dits. Un vertigineux et délicat roman sur la filiation et la transmission 0 0 EUR.

Médiathèque Trait d’Union

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

