Tonnet: Rencontre avec Jean-Luc Poueyto

Tonnet: Rencontre avec Jean-Luc Poueyto, 14 octobre 2022, . Tonnet: Rencontre avec Jean-Luc Poueyto



2022-10-14 – 2022-10-14 EUR 0 Vendredi 14 à 18h Jean-Luc Poueyto : enseignant-chercheur à l’UPPA, anthropologue du monde des tsiganes présentera le dernier ouvrage de Patrick Williams, disparu en 2020, consacré au monde des gitans, des bohémiens, des roms, des manouches, des gens du voyage. Vendredi 14 à 18h Jean-Luc Poueyto : enseignant-chercheur à l’UPPA, anthropologue du monde des tsiganes présentera le dernier ouvrage de Patrick Williams, disparu en 2020, consacré au monde des gitans, des bohémiens, des roms, des manouches, des gens du voyage. dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville