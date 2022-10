Tonnet: Rencontre avec Claire Baglin Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrnes-Atlantiques

Tonnet: Rencontre avec Claire Baglin

Librairie Tonnet Place Marguerite Laborde Pau

Librairie Tonnet Place Marguerite Laborde Pau Pyrnes-Atlantiques Place Marguerite Laborde Librairie Tonnet

2022-10-19 18:00:00

Place Marguerite Laborde Librairie Tonnet

Pau

Mercredi 19 à 18h Claire Baglin sera notre invitée pour son primo-roman paru aux éditions de Minuit : "En Salle". Un coup de cœur unanime pour ce roman qui emprunte les chemins parallèles d'un père et de sa fille dans le monde du travail déshumanisé. La rencontre sera animée par Martine.

Place Marguerite Laborde Librairie Tonnet Pau

Lieu Pau
Adresse Pau Pyrnes-Atlantiques Place Marguerite Laborde Librairie Tonnet

