Tonnet: Rencontre avec …..

2022-10-23 – 2022-10-23 EUR 0 Dimanche 23 dès 10h nous fêterons la publication de « Béarn » aux éditions Cairn. Des photographies d’Adrien Basse-Cathalinat, génial jeune photographe sur un texte de Jean-Baptiste Maudet géographe épris des espaces et des peuples qui les habitent. « Évoquer le monde avec modestie au-delà de ce qu’il est ». Les auteurs du livre seront présents. Dimanche 23 dès 10h nous fêterons la publication de « Béarn » aux éditions Cairn. Des photographies d’Adrien Basse-Cathalinat, génial jeune photographe sur un texte de Jean-Baptiste Maudet géographe épris des espaces et des peuples qui les habitent. « Évoquer le monde avec modestie au-delà de ce qu’il est ». Les auteurs du livre seront présents. dernière mise à jour : 2022-10-10 par

