Tonnerre, le ciné-club d’Elvire Duvelle-Charles : Entre les vagues Majestic Bastille, 20 octobre 2022, Paris.

Le jeudi 20 octobre 2022

de 20h00 à 22h30

. payant Tarifs : 10€ / 7,80€ (Demandeurs d’emploi / +65 ans / -26 ans / famille nombreuse) Cartes d’abonnement Dulac Cinémas, CIP, UGC illimité et Pass Culture acceptés

Tonnerre | Salles obscures, éclairages féministes Le ciné-club d’Elvire Duvelle-Charles

Rendez-vous le Jeudi 20 octobre à 20h au Majestic Bastille pour la deuxième édition de notre Ciné-Club : TONNERRE.

TONNERRE, c’est le nouveau rendez-vous ciné et féministe proposé par Elvire Duvelle-Charles et Dulac Cinémas au Majestic Bastille (Paris 11ème). Un jeudi par mois, venez découvrir un film écrit et/ou réalisé par une femme, suivi d’une discussion avec cette dernière et une experte venue pour apporter un éclairage féministe.

JEUDI 20 OCTOBRE À 20H AU MAJESTIC BASTILLE



Découvrez ENTRE LES VAGUES en séance unique, en présence de la réalisatrice Anaïs Volpé

La séance sera présentée par Elvire Duvelle-Charles, suivie d’une rencontre avec la réalisatrice et Héloïse Van Appelghem, doctorante en études cinématographiques et audiovisuelles.

ENTRE LES VAGUES

Un film d’Anaïs Volpé | 1h40 min | Fiction | Avec Souheila Yacoub, Déborah Lukumuena, Matthieu Longatte

SYNOPSIS

Deux meilleures amies qui rêvent de devenir comédiennes passent une audition pour le même rôle. Margot et Alma sont inarrêtables, inséparables.

Anaïs Volpé est scénariste, réalisatrice, plasticienne et actrice. Elle se forme de manière autodidacte. Elle aime mixer les arts et explorer de nouvelles écritures de cinéma. Entre les vagues est son second long métrage après Heis un projet crossmédia entièrement autoproduit.

Elvire Duvelle-Charles est journaliste, réalisatrice, autrice et activiste féministe connue pour son compte @clitrevolution. Depuis son entrée dans l’activisme elle a décliné ses modes d’action pour se faire entendre : happenings seins nus, parodie de clip de rap, affichage sauvage, série documentaire, manuel d’activisme féministe … Son dernier fait d’armes : Féminisme et réseaux sociaux, un essai qui interroge la capitalisation du militantisme digital face à des algorithmes plus forts que les lois et à la vague réactionnaire qui s’annonce.

Héloïse Van Appelghem est doctorante en études cinématographiques et audiovisuelles. Sa thèse « La double peine. Formes et motifs de l’émancipation féminine dans les road movies des grands espaces, de 1960 à nos jours » analyse la mobilité des femmes au cinéma sous le prisme des études de genre, à partir de la contre-culture des 1960s jusqu’aux pratiques contemporaines du voyage au féminin. Ses recherches s’intéressent aux questions de genre, de classe et d’ethnicité dans une dimension intersectionnelle. Elle est membre de l’IRCAV et chargée de cours à l’Université Sorbonne Nouvelle.

Pour aller plus loin, Tonnerre s’associe à la librairie indépendante et féministe Un livre et une tasse de thé qui propose à l’occasion du ciné-club ,à l’intérieur du cinéma, un corner librairie avec une sélection d’ouvrages en lien avec la séance. La sélection est également disponible dans la librairie située au 36 Rue René Boulanger, 75010 Paris.

Majestic Bastille 2/4 Boulevard Richard Lenoir 75011 Paris

