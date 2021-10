Tonnerre de Jazz : Papanosh + André Minvielle « Prévert Parade » Pau, 18 juin 2022, Pau.

Tonnerre de Jazz : Papanosh + André Minvielle « Prévert Parade » 2022-06-18 20:30:00 – 2022-06-18 MJC Berlioz 84 Avenue de Buros

Pau Pyrénées-Atlantiques

10.8 10.8 EUR Quentin Ghomari, trompette, trombone

Raphaël Quenehen, saxophones

Sebastien Palis, orgue Hammond B3, piano, accordéon

Thibault Cellier, contrebasse

Jérémie Piazza, batterie

André Minvielle, chant

Il y a déjà longtemps qu’André Minvielle a rencontré l’immense

Jacques Prévert, poète sans papiers, pacifiste, humaniste et

révolutionnaire ! Ce « Prévert parade » célèbre la vie et l’amitié, dans

une joyeuse farandole mêlant vers à danser, paroles à boire et

transes indomptables.

Une occasion de découvrir ou redécouvrir le poète visionnaire

et moderne qu’est Jacques Prévert. Il fallait le talent, l’audace et

l’esprit libertaire d’André Minvielle pour le faire.

Amis de la poésie, du swing et du jazz, ne manquez pas ce

rendez-vous festif !

Quentin Ghomari, trompette, trombone

Raphaël Quenehen, saxophones

Sebastien Palis, orgue Hammond B3, piano, accordéon

Thibault Cellier, contrebasse

Jérémie Piazza, batterie

André Minvielle, chant

Il y a déjà longtemps qu’André Minvielle a rencontré l’immense

Jacques Prévert, poète sans papiers, pacifiste, humaniste et

révolutionnaire ! Ce « Prévert parade » célèbre la vie et l’amitié, dans

une joyeuse farandole mêlant vers à danser, paroles à boire et

transes indomptables.

Une occasion de découvrir ou redécouvrir le poète visionnaire

et moderne qu’est Jacques Prévert. Il fallait le talent, l’audace et

l’esprit libertaire d’André Minvielle pour le faire.

Amis de la poésie, du swing et du jazz, ne manquez pas ce

rendez-vous festif !

+33 6 28 04 88 71

Quentin Ghomari, trompette, trombone

Raphaël Quenehen, saxophones

Sebastien Palis, orgue Hammond B3, piano, accordéon

Thibault Cellier, contrebasse

Jérémie Piazza, batterie

André Minvielle, chant

Il y a déjà longtemps qu’André Minvielle a rencontré l’immense

Jacques Prévert, poète sans papiers, pacifiste, humaniste et

révolutionnaire ! Ce « Prévert parade » célèbre la vie et l’amitié, dans

une joyeuse farandole mêlant vers à danser, paroles à boire et

transes indomptables.

Une occasion de découvrir ou redécouvrir le poète visionnaire

et moderne qu’est Jacques Prévert. Il fallait le talent, l’audace et

l’esprit libertaire d’André Minvielle pour le faire.

Amis de la poésie, du swing et du jazz, ne manquez pas ce

rendez-vous festif !

La Fraternelle

dernière mise à jour : 2021-10-01 par