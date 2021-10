Billère Billère Billère, Pyrénées-Atlantiques Tonnerre de Jazz : Nyous Quartet et Tobrogoï – Festival Billère Billère Catégories d’évènement: Billère

Pyrénées-Atlantiques

Tonnerre de Jazz : Nyous Quartet et Tobrogoï – Festival 2022-03-20 – 2022-03-20 salle Robert de Lacaze Rue de la mairie

Billère Pyrénées-Atlantiques EUR A 15h : Marius Gérin, basse

Charles Heisser, claviers

Florent Micheau, sax

Théo Moutou, batterie et 17h : Fabien Duscombs, batterie

Colin Jore, contrebasse, basse électrique

Florian Nastorg, saxophone baryton

Yvan Picault, saxophone ténor

Nicolas Poirier, guitares

