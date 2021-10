Tonnerre de Jazz : Julien Brunetaud & Nicole Rochelle Pau, 14 mai 2022, Pau.

Tonnerre de Jazz : Julien Brunetaud & Nicole Rochelle 2022-05-14 – 2022-05-14 Cinéma Le Mélies 6 Rue Bargoin

Pau Pyrénées-Atlantiques

Julien Brunetaud, piano

Nicole Rochelle, voix

première partie : Kevin Denard, guitare

Nicolle Rochelle – avec deux « ailes » – est une chanteuse et danseuse américaine qui a mis Paris à ses pieds dans le rôle de Josephine Baker dans le spectacle de Jérôme Savary !

Julien Brunetaud, est un pianiste, guitariste, chanteur et compositeur. Récompensé à plusieurs reprises par les trophées France Blues comme meilleur pianiste français et européen, il a joué sa musique aux quatre coins du monde.

En première partie : Kevin Denard

Musicien dans l’âme, fasciné par le blues que son père lui transmet, il découvre en 2014 le Mohan Veena (Slide Guitar India).

+33 6 28 04 88 71

Patrick Martineau

