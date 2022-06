Tonnerre de bio Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie Catégories d’évènement: 30700

Saint-Quentin-la-Poterie

Tonnerre de bio Saint-Quentin-la-Poterie, 22 mai 2022, Saint-Quentin-la-Poterie. Tonnerre de bio Les Halles Joseph Monier Avenue du 14 Juillet Saint-Quentin-la-Poterie

2022-05-22 10:00:00 – 2022-05-23 18:00:00 Les Halles Joseph Monier Avenue du 14 Juillet

Saint-Quentin-la-Poterie 30700 Rendez-vous dans le village pour déguster des Vins Biologiques et surtout rencontrer les Vignerons qui vous présenteront leurs vins et partageront avec vous toute la richesse de cette agriculture. Invités d’honneur : Les vignerons du Pic Saint Loup. comitepromotion@gmail.com +33 4 66 01 60 04 http://www.vins-truffes-terroirs-uzes.com/ Les Halles Joseph Monier Avenue du 14 Juillet Saint-Quentin-la-Poterie

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 30700, Saint-Quentin-la-Poterie Autres Lieu Saint-Quentin-la-Poterie Adresse Les Halles Joseph Monier Avenue du 14 Juillet Ville Saint-Quentin-la-Poterie lieuville Les Halles Joseph Monier Avenue du 14 Juillet Saint-Quentin-la-Poterie Departement 30700

Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie 30700 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin-la-poterie/

Tonnerre de bio Saint-Quentin-la-Poterie 2022-05-22 was last modified: by Tonnerre de bio Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie 22 mai 2022 30700 Saint-Quentin-la-Poterie

Saint-Quentin-la-Poterie 30700