Tonnerre Tonnerre Tonnerre, Yonne Tonnerre Culture – Le Festin de Babeth Tonnerre Tonnerre Catégories d’évènement: Tonnerre

Yonne

Tonnerre Culture – Le Festin de Babeth Tonnerre, 25 septembre 2021, Tonnerre. Tonnerre Culture – Le Festin de Babeth 2021-09-25 – 2021-09-25

Tonnerre Yonne EUR 7.2 7.2 Tonnerre Culture vous propose une soirée projection du film “Le Festin de Babeth” suivi d’une rencontre avec Dominique Montain et Henri Ogier à 21h au cinéma-théâtre de Tonnerre. Tarif 7,20 euros. tonnerre.culture@gmail.com Tonnerre Culture vous propose une soirée projection du film “Le Festin de Babeth” suivi d’une rencontre avec Dominique Montain et Henri Ogier à 21h au cinéma-théâtre de Tonnerre. Tarif 7,20 euros. dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Tonnerre, Yonne Autres Lieu Tonnerre Adresse Ville Tonnerre lieuville 47.85629#3.9746