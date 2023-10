A l’atelier 2023 Xavier BERNARD Atelier xavier BERNARD Tonnerre, 2 juin 2023 10:00, Tonnerre.

Xavier BERNARD Artiste celte ouvre son atelier d’artiste au 28 rue de l’hotel de ville à Tonnerre. Ouverte durant toute la saison lumineuse 2023.V-S-D- jours fériés et jours de pont de 10:00 à 18:00 2 juin – 29 octobre 1

Xavier BERNARD Artiste celte ouvre son atelier d’artiste avec une nouvelle exposition au 28, rue d el’hotel de ville, 89700 Tonnerre.

Ouverte durant toute la saison luminuese 2023.

Vendredi, Samedi, Dimanche, jours fériés et jours de pont de 10:00 à 18:00

Né le 1er mai 1971, jour de la Fête de Belotennia chez les celtes continentaux, il a été élevé dans l’art et l’artisanat (activité parentale).

Il a été principalement marqué par des artistes comme Jean Cousin (env. 1500, vers 1560), Albrecht Dürer (21 mai 1471, 6 avril 1528) et Yves Trémois (8 janvier 1921).

Il a étudié le symbolisme, les valeurs, l’histoire celte.

S’appuyant sur la sagesse de ses ancêtres, Xavier BERNARD synthétise et partage tout cela aujourd’hui à travers son expression artistique

Atelier xavier BERNARD Tonnerre (Yonne) Tonnerre 89700 Yonne