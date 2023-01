Balade et Bonne Mine TONNEINS ( Lot et Garonne ) Tonneins Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

Balade et Bonne Mine TONNEINS ( Lot et Garonne ), 30 juin 2023 09:00, Tonneins
30 juin – 25 août, les vendredis
https://www.facebook.com/christian.couteau, christian.couteau995@orange.fr, 0675431110

10 ° saison de rencontres artistiques gratuites estivales en Lot et Garonne Rencontres gratuites pour les aquarellistes, carnettistes, dessinateurs passionnés par le croquis aquarellés . Journées de découverte le vendredi de Juin à Fin Août 2023 de vieux villages dans les environs de Tonneins ( 47 ) Programme : Matinée consacrée à la collecte de croquis lors d’une petite balade . Aprés la pause déjeuner ou pique-nique l’aprés midi est consacrée à la mise en couleurs aprés une démonstration d’aquarelle de l’animateur . Conception de rencontres artistiques originales ayant fait ses preuves suite à 9 saisons estivales successives ayant attiré non seulement des artistes d’aquitaine mais de France entière et étrangères ( Artistes en visite en Europe en provenance de : Amérique, Canada, Brésil, Australie, Angleterre, Allemagne, Espagne etc ) TONNEINS ( Lot et Garonne ) place zoppola 47400 Tonneins Lot-et-Garonne vendredi 30 juin – 09h00 à 17h00

