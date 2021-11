Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne, Tonneins Tonneins s’engage contre toutes les formes de violences Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

Tonneins s’engage contre toutes les formes de violences Tonneins, 24 novembre 2021, Tonneins. Tonneins s’engage contre toutes les formes de violences Tonneins

2021-11-24 – 2021-11-24

Tonneins Lot-et-Garonne Tonneins s’engage contre toutes les formes de violences.

Le programme de la Ville de Tonneins:

– Le mercredi 24 novembre à 14h30 : Spectacle jeune public » PITCHOUN’ETHIK ».

– Le Jeudi 25 novembre : Café-femme : « Pensez à soi »,…

– Le vendredi 26 novembre : Ciné Débat au cinéma REX (accueil à 20h au cinéma Rex en Chanson avec Lori Bess; à 20h30, projection du film « Lingui, les liens sacrés ».

– Le samedi 27 novembre, « Jouons ensemble pour moins de violence » 14h – 17h30 au centre culturel.

– Le mardi 30 novembre : temps d’échanges et de témoignages » Tous unis contre le Harcèlement » auprès des jeunes du lycée Fazanis.

Programme détaillé à télécharger ! Tonneins s’engage contre toutes les formes de violences. Tonneins s’engage contre toutes les formes de violences.

Le programme de la Ville de Tonneins:

– Le mercredi 24 novembre à 14h30 : Spectacle jeune public » PITCHOUN’ETHIK ».

– Le Jeudi 25 novembre : Café-femme : « Pensez à soi »,…

– Le vendredi 26 novembre : Ciné Débat au cinéma REX (accueil à 20h au cinéma Rex en Chanson avec Lori Bess; à 20h30, projection du film « Lingui, les liens sacrés ».

– Le samedi 27 novembre, « Jouons ensemble pour moins de violence » 14h – 17h30 au centre culturel.

– Le mardi 30 novembre : temps d’échanges et de témoignages » Tous unis contre le Harcèlement » auprès des jeunes du lycée Fazanis.

Programme détaillé à télécharger ! Ville de Tonneins

Tonneins

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Tonneins Autres Lieu Tonneins Adresse Ville Tonneins lieuville Tonneins