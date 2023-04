Jouons ensemble à la Médiathèque Avenue François Mitterrand, 22 juillet 2023, Tonneins.

La Médiathèque propose un spectacle déambulatoire, nocturne, littéraire, original et burlesque dans la Bibliothèque- à partir de 6 ans.

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 11:30:00. EUR.

Avenue François Mitterrand Médiathèque

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Mediatheque offers a wandering, nocturnal, literary, original and burlesque show in the Library – from 6 years old

La Médiathèque propone un espectáculo errante, nocturno, literario, original y burlesco en la Biblioteca – a partir de 6 años

Die Mediathek bietet eine nächtliche, literarische, originelle und burleske Wandervorstellung in der Bibliothek- ab 6 Jahren

Mise à jour le 2023-02-11 par OT Val de Garonne