JOSEM Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre-2-Mers Cours de Verdun, 17 juin 2023, Tonneins.

Pour fêter la fin d’année, l’équipe de l’Ecole des Arts propose une soirée musicale festive..

2023-06-17

Cours de Verdun La Manoque

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



To celebrate the end of the year, the team of the School of Arts proposes a festive musical evening.

Para celebrar el fin de año, el equipo de la Escuela de Artes propone una velada musical festiva.

Um das Ende des Jahres zu feiern, bietet das Team der Ecole des Arts einen festlichen musikalischen Abend an.

