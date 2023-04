Mary Bach en concert Boulevard François Mitterrand, 15 juin 2023, Tonneins.

Mary Bach en concert, Mary Bach est auteure, compositrice et interprète.

– A La Gabarre ou Théâtre de Verdure..

2023-06-15 à ; fin : 2023-06-15 21:45:00. EUR.

Boulevard François Mitterrand Centre Culturel

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mary Bach in concert, Mary Bach is an author, composer and performer.

– At La Gabarre or Théâtre de Verdure.

Mary Bach en concierto, Mary Bach es autora, compositora e intérprete.

– En La Gabarre o en el Théâtre de Verdure.

Mary Bach in einem Konzert, Mary Bach ist Autorin, Komponistin und Interpretin.

– In La Gabarre oder Théâtre de Verdure.

Mise à jour le 2023-03-25 par OT Val de Garonne