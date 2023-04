Foulées & Randos des Matins Verts Place Zoppola, 4 juin 2023, Tonneins.

La ville de Tonneins organise les 24èmes Foulées & Randos des Matins Verts.

– Départ du Mas d’Agenais (9h15) : Course de 15 km ou Rando de 13 km – Départ de Lagruère : Course de 10 km (9h30 ) – Rando de 11,5 km (10h) – Départ de Villeton: Rando de 7,6 km (10h)..

Place Zoppola

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The city of Tonneins organizes the 23rd Foulées & Randos des Matins Verts.

– Departure from the Mas d’Agenais (9.15 am): 15 km race or 13 km Rando.

– Departure from Lagruère: 10 km race (9.30 am) – 11.5 km hike (10 am).

– Departure from Villeton: 7.6 km (10 am) hike.

The 3 courses will take place along the canal and the Garonne, with the choice for participants to run or walk.

– For transport: provision of 8 shuttles every 10 minutes in Tonneins (rue Maréchal Foch).

– Online registration and payment (Only for Races) https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/2352

– All participants will arrive at Place Zoppola in Tonneins.

– Detailed rules to download!

#Tonneins#TonnAttitude#FouleesdesMatinsVert

La ciudad de Tonneins organiza las 23 Caminatas de las Mañanas Verdes.

– Salida del Mas d’Agenais (9h15): Carrera de 15 km o Rando de 13 km .

– Salida de Lagruère: Carrera de 10 km (9h30 ) – Excursión de 11,5 km (10h).

– Salida de Villeton: Caminata de 7,6 km (10h).

Los 3 recorridos se desarrollarán a lo largo del canal y del Garona, con la opción de correr o caminar.

– Para el transporte: puesta a disposición de 8 lanzaderas, cada 10 minutos en Tonneins (rue Maréchal Foch).

– Inscripción y pago en línea (Solo para carreras) https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/2352

– Todos los participantes llegarán a la Plaza Zoppola en Tonneins.

– ¡Reglamento detallado para descargar!

#Tonneins#TonnAttitude#FouleesMatinsVert

Die Stadt Tonneins organisiert die 24. Foulées & Randos des Matins Verts.

– Start in Le Mas d’Agenais (9.15 Uhr) : Lauf über 15 km oder Wanderung über 13 km – Start in Lagruère: Lauf über 10 km (9:30 Uhr) – Wanderung über 11,5 km (10:00 Uhr) – Start in Villeton: Wanderung über 7,6 km (10:00 Uhr).

