Vide-greniers et Marché aux Fleurs, Fruits et Légumes Boulevard Saint-Pierre, 1 mai 2023, Tonneins.

La marché aux Fleurs se déroulera sur l’Esplanade Saint-Pierre mais l’entrée se fera depuis le Boulevard Saint-Pierre. Vente de fleurs, plants, fruits et légumes..

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 18:00:00. EUR.

Boulevard Saint-Pierre Esplanade Saint-Pierre

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The flower market will take place on the Esplanade Saint-Pierre but the entrance will be from the Boulevard Saint-Pierre. Sale of flowers, plants, fruits and vegetables.

El Mercado de las Flores tendrá lugar en la explanada Saint-Pierre, pero la entrada se hará por el bulevar Saint-Pierre. Se venderán flores, plantas, frutas y verduras.

Der Blumenmarkt findet auf der Esplanade Saint-Pierre statt, der Eingang erfolgt jedoch vom Boulevard Saint-Pierre aus. Verkauf von Blumen, Setzlingen, Obst und Gemüse.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Val de Garonne