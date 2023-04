Tandem « Folie douce, Folie dure » au Cinéma Rex Cinéma Le Rex, 24 avril 2023, Tonneins.

Tandem « Folie douce, Folie dure » au Cinéma Rex. Séance en présence de la réalisatrice Marine Laclotte qui échangera avec les spectateurs dans une discussion animés par les Œuvriers du Cinéma..

2023-04-24 à ; fin : 2023-04-24 . .

Cinéma Le Rex Rue du Maréchal Foch

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Tandem « Folie douce, Folie dure » at Cinéma Rex. Screening in the presence of the director Marine Laclotte who will exchange with the spectators in a discussion animated by the ?uvriers du Cinéma.

Tándem « Folie douce, Folie dure » en el Cinéma Rex. Proyección en presencia de la directora Marine Laclotte, que intercambiará con el público en un coloquio animado por los ?uvriers du Cinéma.

Tandem « Folie douce, Folie dure » im Cinéma Rex. Die Regisseurin Marine Laclotte ist anwesend und diskutiert mit den Zuschauern in einer von den Mitarbeitern des Kinos moderierten Runde.

