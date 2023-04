Ciné-Mômes « Lili POM et le voleur d’arbres » au Cinéma Rex Cinéma Le Rex Tonneins Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

Ciné-Mômes « Lili POM et le voleur d’arbres » au Cinéma Rex Cinéma Le Rex, 18 avril 2023, Tonneins. Ciné-Mômes « Lili POM et le voleur d’arbres » au Cinéma Rex – Animation de Hamid Karimian,Rashin Kheyrieh, Fabrice de la Rosa, Michaël Journolleau ….

2023-04-18 à ; fin : 2023-04-18 15:44:00. EUR.

Cinéma Le Rex Rue du Maréchal Foch

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Ciné-Mômes « Lili POM et le voleur d’arbres » at Cinéma Rex – Animation by Hamid Karimian, Rashin Kheyrieh, Fabrice de la Rosa, Michaël Journolleau … Ciné-Mômes « Lili POM et le voleur d’arbres » en Cinéma Rex – Animación de Hamid Karimian, Rashin Kheyrieh, Fabrice de la Rosa, Michaël Journolleau … Ciné-Mômes « Lili POM et le voleur d’arbres » im Cinéma Rex – Animation von Hamid Karimian,Rashin Kheyrieh, Fabrice de la Rosa, Michaël Journolleau … Mise à jour le 2023-04-06 par OT Val de Garonne

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Tonneins Autres Lieu Cinéma Le Rex Adresse Cinéma Le Rex Rue du Maréchal Foch Ville Tonneins Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Cinéma Le Rex Tonneins

Cinéma Le Rex Tonneins Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonneins/

Ciné-Mômes « Lili POM et le voleur d’arbres » au Cinéma Rex Cinéma Le Rex 2023-04-18 was last modified: by Ciné-Mômes « Lili POM et le voleur d’arbres » au Cinéma Rex Cinéma Le Rex Cinéma Le Rex 18 avril 2023 CINEMA LE REX Tonneins

Tonneins Lot-et-Garonne