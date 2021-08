Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne, Tonneins Tonneins fête la Saint Christophe : Concours d’Élégance d’Époque Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

Tonneins fête la Saint Christophe : Concours d’Élégance d’Époque Tonneins, 15 août 2021, Tonneins. Tonneins fête la Saint Christophe : Concours d’Élégance d’Époque 2021-08-15 20:30:00 – 2021-08-15 23:00:00 Théâtre de Verdure RD 813

Tonneins Lot-et-Garonne Tonneins 10ème Édition de “Tonneins fête la Saint-Christophe”. Rendez-vous au Parc de Vénès, la Chapelle Nationale des Véhicules Anciens” à partir de 8h30 et toute la journée.

