Théâtre « Prélude en bleu majeur » par la Compagnie Choc Trio La Manoque Tonneins Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 16:30:00

fin : 2024-03-27 18:10:00

Théâtre « Prélude en bleu majeur » par la Compagnie Choc Trio. À partir de 6 ans – (Durée 55 min).

Monsieur Maurice est enfermé dans un quotidien en noir et blanc, un monde à l’esthétique fade où fantaisie et couleurs sont absentes. Mais un jour, des événements visuels et sonores comme échappés d’un mystérieux tableau apparaissent et le font basculer dans un univers de couleurs. La vie de ce personnage burlesque se réenchante soudain, sa force créatrice se libère, l’imaginaire l’emporte, l’ordinaire devient extraordinaire. Cette échappée burlesque aux couleurs de Kandinsky est une invitation à contempler et ressentir. À partir de 6 ans – (Durée 55 min).

Séance pour les moins de 6 ans « Le petit Pélude » à 10h (Durée 55 min).

La Compagnie propose un « Dress-Code » au public pour assister au spectacle s’habiller en Blanc et Noir.

Billetterie au Centre Culturel Paul Dumail, à l’Office de Tourisme Val de Garonne à Marmande ou bien en ligne.

EUR.

La Manoque Cours de Verdun

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine culturel@mairie-tonneins.fr



