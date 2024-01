Théâtre-Marionnettes « On était une fois » par la Compagnie 36 du mois Centre Culturel – Salle La Gabarre Tonneins, jeudi 22 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 15:00:00

fin : 2024-02-22 16:00:00

Théâtre-Marionnettes « On était une fois » par la Compagnie 36 du mois. À partir de 7 ans – (Durée 1h10).

Autour d’une scène circulaire d’un mètre cinquante, une vingtaine de peluches assises sur face au public sur un gradin attendent un spectacle de On qui va (peut-être) commencer. Les peluches font connaissance, s’impatientent, se lâchent, expriment tout haut ce qu’un public pense habituellement tout bas. On rit. Dans ce jeu de miroir prêtant à la réflexion et à l’autodérision, les spectateurs de chiffon font miroir et questionnent le public sur sa posture. On pense plus loin. Le regard des unes (les peluches) sur les autres (les On) crée un espace imaginaire où l’humain spectateur peut se reconnaître, s’identifier et rire de ce jeu de poupée russe.

– Billetterie disponible au Centre Culturel Paul Dumail de Tonneins, à l’Office de tourisme Val de Garonne à Marmande et en ligne.

Centre Culturel – Salle La Gabarre Boulevard François Mitterrand

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine culturel@mairie-tonneins.fr



