Théâtre « Les Fous Alliés » de Vincent Cordier Centre Culturel – Salle La Gabarre Tonneins, jeudi 15 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 20:30:00

fin : 2024-02-15 22:40:00

Théâtre « Les Fous Alliés » de Vincent Cordier. Une comédie pince-sans-rire, qui frôle l’absurde et le surréalisme.

Une succession de face-à-face drôles et improbables, où rien n’égale l’égoïsme, la mauvaise foi, la lâcheté, l’hypocrisie des personnages.

À partir de 10 ans – (Durée 1h10).

– Billetterie disponible au Centre Culturel Paul Dumail de Tonneins, à l’Office de tourisme Val de Garonne à Marmande et en ligne.

Centre Culturel – Salle La Gabarre Boulevard François Mitterrand

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine culturel@mairie-tonneins.fr



