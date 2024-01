Théâtre « Il a beaucoup souffert Lucifer » La Manoque Tonneins, mercredi 14 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 10:00:00

fin : 2024-02-14 11:00:00

Théâtre « Il a beaucoup souffert Lucifer ». Écriture: Antonio Carmona. Mise en scène: Mélissa Zenher avec Remi Faure, Lea Menahem, Maurin Olles et Lucile Teche.

Il a beaucoup souffert Lucifer par la Cie « Si Sensible ». Et si le diable n’était pas celui que l’on croit ? Et si le diable en l’occurrence n’était qu’un bon petit, victime de tous ? Et si loin de la fourche et des dents pointues, Lucifer n’était qu’un garçon de 10 ans surnommé ainsi par sa classe et martyrisé par elle.

Surtout par Gabriel, son ancien meilleur ami. Humiliations, moqueries, violences tous les coups sont permis pour faire vivre un enfer à Lucifer. D’autant que la maîtresse est plus occupée par son reflet dans l’eau que par ce qu’il se passe dans sa classe…

À partir de 8 ans – Durée 66 min.

Billetterie au Centre Culturel Paul Dumail, à l’Office de Tourisme Val de Garonne à Marmande ou bien en ligne.

La Manoque Cours de Verdun

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine culturel@mairie-tonneins.fr



