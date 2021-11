Tonn3rr3 La Banque de France, 30 janvier 2022, Roubaix.

Tonn3rr3

La Banque de France, le dimanche 30 janvier 2022 à 16:30

TONN3RR3 ——– Par les forces répétitives des boîtes à rythmes et des synthés, par les peaux, l’acier et le bois des percussions, par les orgues et les claviers électriques d’un autre âge, **TONN3RR3** invite à la danse et au syncrétisme sonore. Ainsi est l’énergie triangulaire de TONN3RR3 : une vibration organique, électronique et improvisée qui se tisse au gré des cérémonies et de l’énergie des présents. Quand les rythmes psychédéliques nigérians échangent avec les pulsations electro héritées de Chicago et les sonorités d’une disco à la française, TONN3RR3 prône la divagation des paradoxes pour un mélange des sueurs et des ondes. [https://youtu.be/_EOq3SLyauk](https://youtu.be/_EOq3SLyauk)

TARIFS : 9€ – PASS 1 JOUR (TEMPO DRAMA + TONN3RR3 + MAKOTO SAN) : 21€

#electro #percussions

La Banque de France 11 Rue Pellart 59100 Roubaix Roubaix Nord Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-30T16:30:00 2022-01-30T18:30:00