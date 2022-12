Tonn’ Noël 2022 Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Tonn’ Noël – Programme du lundi 19 :

– 9h30 : Café Habitants (au Point Commun).

– de 14h30 à 17h30 : Photo avec le Père Noël avec Julien M Photo Graphik.

– 14h30 : Atelier Créatif (au Point Commun).

– 16h : Goûter offert par le Père Noël.

– 16h45 : Les Majorettes de Gym pour Tous (devant la Maison du Père Noël).

– 17h : Dernier départ du petit train, arrêt rue Foch pour déambulation vers Place Zoppola.

– 17h45 : Les cheerleaders de Gym pour Tous (Place Zoppola).

18h : Parade illuminée avec la Compagnie « Art de Spectacle ».

19h : Feu d’artifice (Place Jean Jaurès).

Programme détaillé à télécharger ! Tonneins recevra le Père Noël.

– Une maison sera mise à sa disposition par la Mairie et un petit train permettra à petits et grands de se balader avec Papa Noël – De nombreuses animations sont prévues, avec la participation des associations Tonneinquaises. Mairie de Tonneins Mairie de Tonneins

